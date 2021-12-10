Şeyma Subaşı, Las Vegas'ta geçirdiği günlerin ardından İstanbul'a döndü.

Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek eski eşine Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı, tatile ara verdi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a döndü.

HEMEN KUAFÖRE GİTTİ

İstanbul'a döner dönmez soluğu kuaförde alan Şeyma Subaşı imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı yeni halini de paylaştı. Şeyma Subaşı'nın bu hali takipçilerini ikiye böldü.