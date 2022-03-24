Şeyma Subaşı, kendi kendine tavla oynuyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, son yayınladığı fotoğrafla alay konusu oldu.

İkinic kez gelin olmak için hazırlık yapan Şeyma Subaşı, zengin Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bir anda ayrıldı.

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaştı.

GÖZLÜKLER ELE VERDİ

Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu. Subaşı'nın, gözlük camından kendi kendine tavla oynadığı ortaya çıktı. Subaşı'nın biriyle oynuyormuş gibi yapması sosyal medyada ti'ye alındı.