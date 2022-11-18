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    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum

    Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa ile fotoğrafını paylaşmasının ardından yaptığı duygusal paylaşımlarla kafaları karıştırdı.
    • 18.11.2022 - 17:02
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    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum

    Adı Acun Ilıcalı ile yaptığı yaptığı evlilikle duyulan Şeyma Subaşı, sosyal medyada sıkı takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.

    Ayrılığın ardından yaşadığı ilişkilerle gündem olan Subaşı, şimdilerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik planları yapıyor.

    Paylaşım yapmaya doymuyor

    Sosyal medya hesabın aktif kullanan Subaşı, 3 milyon takipçisiyle her anını paylaşıyor.

    Yılın hemen hemen her ayı tatil yapan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile de paylaşım yapmaya doymuyor.

    Kafaları karıştırdı

    Subaşı'nın son paylaşımları ise kafaları karıştırdı.

    Acun Ilıcalı'nın Melise ile yaptığı paylaşımın ardından Subaşı'ndan kızını özlediğine dair fotoğraflar gelmeye başladı.

    "Kızımı her zaman çok özlüyorum"

    Kızının kendisine sarılıp uyuduğu bir videoyu hikayeler bölümünden yayınlayan Subaşı, "Geçen sene Bali... Kızımı her zaman çok özlüyorum." notunu düştü.

    Peş peşe videolar ve fotoğraflar paylaşmaya devam eden sosyal medya fenomeni, ağlarken de çektiği bir karesini yayınlayarak, "O benim her şeyim... Ve ben her gün böyleyim. Bence bunu paylaşmamalıydım ama çoktan yaptım bile." yazdı.

    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum #1

    "Bütün destekleriniz için amin diyorum"

    Subaşı'nın paylaşımları sonrası "Acun kızı göstermiyor mu?" yorumları sosyal medyada gündem oldu.

    Son olarak takipçisinden kendisine gelen bir mesajı yaynlayan ünlü isim, "Bütün destekleriniz için amin diyorum." dedi.

    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum #2

    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum #3

    Şeyma Subaşı: Kızımı çok özlüyorum #4


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