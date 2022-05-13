Şeyma Subaşı kural dinlemedi

Şeyma Subaşı 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanına alarak Contemporary İstanbul'u gezdi.

Sürekli tatilde olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İstanbul'a döndü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı iddialara göre 9 yaşındaki kızı Melisa ile Contemporary İstanbul'a gitti.

Yaş sınırı olan sergide Subaşı'ya ve kızına ayrıcalık gösterilince ünlü isim tepki gördü.

Yaş sınırlaması vardı

Yaş sınırını ihlal eden Subaşı gündem oldu. Şeyma Subaşı aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileler tarafından tepki gördü.