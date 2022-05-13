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    Şeyma Subaşı kural dinlemedi

    Şeyma Subaşı 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanına alarak Contemporary İstanbul'u gezdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 11:41
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    Şeyma Subaşı kural dinlemedi

    Sürekli tatilde olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İstanbul'a döndü.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı iddialara göre 9 yaşındaki kızı Melisa ile Contemporary İstanbul'a gitti.

    Yaş sınırı olan sergide Subaşı'ya ve kızına ayrıcalık gösterilince ünlü isim tepki gördü.

    Yaş sınırlaması vardı

    Yaş sınırını ihlal eden Subaşı gündem oldu. Şeyma Subaşı aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileler tarafından tepki gördü.

    Şeyma Subaşı kural dinlemedi #1

    Şeyma Subaşı kural dinlemedi #2


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