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    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor

    Kızı Melisa ile Miami’de bulunan sosyal medya fenomeni, verdiği cüretkar pozlarıyla yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 08:22
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 08:28
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    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor

    Miami'de ev alan Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Kızı Melisa ile şu sıralar Miami’de bulunan Subaşı, sıcak ve güneşli havanın tadını denizde çıkardı.

    “MİAMİ’DE KIŞ”

    Burada bikinili pozlar veren Subaşı, o kareleri Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

    "Miami'de kış" notuyla yayınlanan pozlara, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #1

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #2

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #3

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #4

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #5

    Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor #6

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