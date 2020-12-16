Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor

Şeyma Subaşı, Miami’de tatil yapıyor

Kızı Melisa ile Miami’de bulunan sosyal medya fenomeni, verdiği cüretkar pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Kızı Melisa ile şu sıralar Miami’de bulunan Subaşı, sıcak ve güneşli havanın tadını denizde çıkardı.

“MİAMİ’DE KIŞ”

Burada bikinili pozlar veren Subaşı, o kareleri Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

"Miami'de kış" notuyla yayınlanan pozlara, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.