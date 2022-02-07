Şeyma Subaşı, Miami'ye kavuştu

Miami'ye dönen ve soluğu hemen plajda alan Şeyma Subaşı'dan yeni bikinili pozlar geldi.

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta okulu sömestir tatiline giren kızı Melisa ile zaman geçirmek için Türkiye'ye gelmişti.

İki hafta Türkiye'de durabilen Subaşı, okulllar açılır açılmaz bavulunu alıp Miami'ye uçtu.

"EVE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Instagram hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, gönderisine "Eve döndüğüm için çok mutluyum..." notunu yazdı.

31 yaşındaki ünlü fenomen, yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçti ve verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Sevgilisiyle teknede keyif yapan Subaşı, kahvaltısını da paylaşmayı unutmadı.