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    Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi

    Şu sıralar Miami'de olan Şeyma Subaşı, patenleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabın yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 07:38
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    Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

    PATENLİ KIZ

    Spor tarzı ve patenleriyle kamera karşısına geçen Subaşı, yeni çekilen karelerini 3,1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    31 yaşındaki fenomen ismin güneş alan bir balkonda 'Aralık'ta Miami' notuyla paylaştığı fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi #1

    Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi #2

    Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi #3

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