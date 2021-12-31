Şeyma Subaşı patenleriyle poz verdi

Şu sıralar Miami'de olan Şeyma Subaşı, patenleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabın yayınladı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

PATENLİ KIZ

Spor tarzı ve patenleriyle kamera karşısına geçen Subaşı, yeni çekilen karelerini 3,1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

31 yaşındaki fenomen ismin güneş alan bir balkonda 'Aralık'ta Miami' notuyla paylaştığı fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.