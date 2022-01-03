Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları paylaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'ndan yeni yıl videosu geldi.

Yeni yıla girerken doyasıya eğlenen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile de romanrik bir video paylaştı.

Sevgilisiyle dans ettiği anları da hikaye kısmından paylaşan Şeyma Subaşı'nın uzun uzun öpüştükleri anı videoya kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.

"SANA AŞIĞIM"

Geceden fotoğraflar da paylaşana ünlü fenomen, "Sana aşığım! Biliyorum ben hiç kimseyim, ama ben her şeyim! Seni görüyorum, seni derinden hissediyorum, sana sarılıyorum... Sadece 'yeni yılın kutlu olsun'dan çok daha fazlası... Herkesin kendi gerçek değerini anlamasını diliyorum... Ve çok daha fazlasını." ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın paylaşımlarına takipçileri de büyük ilgi gösterdİ.