Şeyma Subaşı sevgilisini özledi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir İstanbul'da ailesiyle zaman geçiriyor.

Acun Ilıcalı ile boşandığından beri yaşadığı lüks hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak birlikte sevgilisiyle gittikleri Las Vegas tatilinin ardından İstanbul'a gelen Subaşı ailesiyle vakit geçiriyor. Şubaşı sevgilisinden ayrı kalınca Alsaloussi ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"EN YOĞUN ŞEY"

Gönderisine "İkiz alevi" notunu düşen Subaşı'nın paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Her şey farklı hissettiriyor, farklı görünüyor ve farklı. Bağlantı o kadar güçlü ve yoğun ki seni korkutabilir bile...Ama onu görmezden gelemezsin. Onun etrafında canlanırsın ve deneyimlediğin tutku neredeyse deliliğin eşiğine gelene kadar kontrolden çıkar. Bu şimdiye kadar hissettiğin en yoğun şey... Şimdi farklı bir şekilde nefes alıyorsun ve içindeki her hücre yanıyor, ama bu yine de sana hiç bilmediğin bir tür huzur getiriyor. Tüm dünyan sarsıldı ve yine de evdesin..."







