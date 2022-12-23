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- Şeyma Subaşı, tektaşını gösterdi
Şeyma Subaşı, tektaşını gösterdi
İkinci kez evlenmek için hazırlık yapan Şeyma Subaşı, tektaş yüzüğünü adeta takipçilerinin gözüne soktu.
- Haber Merkezi
- 23.12.2022 - 11:46
- Güncelleme : 23.12.2022 - 12:14
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evlilik hazırlığında.
"Mayıs ayında evleneceğiz"
"Mayıs ayında evleneceğiz" diyen Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye’de olmayacak, yerini söylemeyeyim" demişti.
Daha önce düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı, müstakbel eşinin kendisine aldığı tektaşı takipçilerine gösterdi. Kızı ile video paylaşan Subaşı, yüzüğünü göstermek için elini bardağın içine soktu.