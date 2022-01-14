Şeyma Subaşı, Tulum sahillerinde

Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Şeyma Subaşı, rotasını Tulum'a çevirdi.

Türkiye'yi terk eden uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da almıştı.

Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, Tulum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

"FİLTRESİZ"

Tulum plajlarında bikinili pozlar veren Şeyma Subaşı o kareleri 'Filtresiz' notuyla Instagram'dan paylaştı.

subaşı2nın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.