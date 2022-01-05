Şeyma Subaşı, Tulum'a geçti

Sürekli tatilde olan Acun Ilıcalı2nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisiyle Tulum'a geçti.

Uzun süredir Türkiye'ye yaşamayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami'de yaşıyordu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, rotayı yine Meksika'nın Tulum kentine çevirdi.

"HERKES ANA KARAKTER"

Tulum'dan fotoğraflar yayınlayan Subaşı paylaşımına; "Yazmak. Şöyle düşünün, hepimiz bir filmin içindeyiz ve hepimiz ana karakterleriz ama farklı rollere sahibiz. Herkes ana karakter olabilir çünkü kendi hayatını kontrol eden sensin, yani ne istersen yapabilirsin ya da kim olursan ol olmak. Ama hangi kaderi seçeceksin ve hangi niyetle?" notunu yazdı.