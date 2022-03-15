Şeyma Subaşı, Türkçe yazdı

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkisi bitince yurda döndü.

"Düğünümüzü dünya konuşacak" açıklamasından sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye ayak uydurmaya çalışıyor.

Instagram sayfasından sürekli Miami'den bikinili fotoğraflarını görmeye alıştığımız Subaşı, evine dönüş yaptığı için artık Türkiye'den kareler yayınlıyor.

TÜRKÇE YAZMAK ZORUNDA KALDI

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı, son paylaşımını Türkçe yapınca sosyal medyada olay oldu. Ünlü fenomenin spam yediği ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptığı öğrenildi.

SPAM YEDİ

Subaşı "Spam yiyorsun dediler" notuyla minik bir video paylaştı. Subaşı'nın Türkçe yazmak zorunda kalması takipçileri tarafından alay konusu oldu.

İşte takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar:

- Türkçe yazmışsın

- Sıkışınca Türkçe...

- Kürkçü dükkanına döndün mü kız Şeyma?

- Aaa bizim kız Türkçe biliyormuş.