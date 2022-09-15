2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Seyma Subaşı, sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken kameralara yakalandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden yaşamaya başladı.

Sık sık yurt içi ve yurt dışı tatillerine çıkan ikili, geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı.

Uyuşturucu kullandığını her zaman inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi.

Uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Yurt dışında olduğu ögrenilen bir evdeki özel partide eğlenen ikili, ilerleyen saatlerde alkolün de dozunu kaçırarak uyuşturucu madde içmeye başladı.

Partide bulunan başka bir davetli tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu Subaşı'ya Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi verdiği görüldü.

Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanırken görüntülendi VİDEO

Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gündeme gelmişti

Öte yandan, sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.