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- Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğününde yakınlaşan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı, Türkiye'de de beraber takılıyori
- Haber Merkezi
- 28.03.2022 - 11:52
- Güncelleme : 28.03.2022 - 12:13
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılır ayrılmaz hayata ger döndü.
Subaşı, hafta sonu yakın dostu Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğünü için Yunanistan'a gitmişti.
TÜRKİYE'DE DE BULUŞTULAR
Düğünde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın adı sosyetenin hızlı çapkını Hakan Sabancı ile anılıyor.
Atina'da birbirlerine doymayan İkili, döner dönmez Türkiye'de hemen buluştu. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya adeta yıkıldı.
YENGE DEVREDE
Şeyma Subaşı, Sabancı'ların gelini Nazlı Kayı ile de yakın arkadaş. Hakan Sabancı'nın Şeyma Subaşı ile yakınlaşmak için yengesini araya soktuğu iddia ediliyor.