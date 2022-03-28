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Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğününde yakınlaşan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı, Türkiye'de de beraber takılıyori