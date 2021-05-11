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    Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor

    Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 06:50
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    Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tanıştırmıştı. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düştü: "Düğün için yapılacaklar listesi Önce konuklar Aman Tanrım çok heyecanlıyım"

    Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor #1

    Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor #2

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