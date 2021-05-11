Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tanıştırmıştı. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düştü: "Düğün için yapılacaklar listesi Önce konuklar Aman Tanrım çok heyecanlıyım"