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    Şeyma Subaşı yeniden Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

    Mısırlı sevgilisiyle doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, 3. kez Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 11:31
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    Şeyma Subaşı yeniden Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

    Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Dubai tatiline devam ediyor.

    "YALLAH ŞEYMA"

    Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Subaşı, geçtiğimiz hafta leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını “Yallah Şeyma” notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşmıştı.

    YENİDEN BAŞLADI

    Subaşı, bu sefer Instagram’ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeniden Kur'an-ı Kerim okuduğunu açıklayan ünlü fenomen, hem de İngilizce olarak okuduğunu duyurdu.

    Şeyma Subaşı yeniden Kur an-ı Kerim okumaya başladı #1

    Şeyma Subaşı yeniden Kur an-ı Kerim okumaya başladı #2

    Şeyma Subaşı yeniden Kur an-ı Kerim okumaya başladı #3Şeyma Subaşı yeniden Kur an-ı Kerim okumaya başladı #4

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