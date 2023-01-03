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Şeyma Subaşı'dan romantik paylaşım
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile yeni yıl için poz verdi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 14:40
- Güncelleme : 03.01.2023 - 14:49
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
2. kez gelin olacak
2023 senesinin Mayıs ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Fas’ta evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Romantik pozlar
Subaşı, son olarak sevgilisiyle romantik bir karesini Instragram sayfasından paylaştı. Ünlü fenomenin pozuna takipçilerinden yorum yağdı.