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    Şeyma Subaşı'dan romantik paylaşım

    Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile yeni yıl için poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 14:40
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:49
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    Şeyma Subaşı'dan romantik paylaşım

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    2. kez gelin olacak

    2023 senesinin Mayıs ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Fas’ta evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Şeyma Subaşı dan romantik paylaşım #1

    Romantik pozlar

    Subaşı, son olarak sevgilisiyle romantik bir karesini Instragram sayfasından paylaştı. Ünlü fenomenin pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

    Şeyma Subaşı dan romantik paylaşım #2

    Şeyma Subaşı dan romantik paylaşım #3

    Şeyma Subaşı dan romantik paylaşım #4


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