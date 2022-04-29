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    Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 09:25
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    Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi

    Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyor.

    Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Saçları beğenildi

    Aşk iddialarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer üstsüz pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'nın çoğu takipçisi "Saçların harika" yorumu yaptı.

    Şeyma Subaşı dan üstsüz poz geldi #1

    Şeyma Subaşı dan üstsüz poz geldi #2


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