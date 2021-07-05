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    Şeyma Subaşı'dan yüzüklü paylaşım

    Mısırlı sevgilisini terk eden Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 07:02
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    Şeyma Subaşı'dan yüzüklü paylaşım

    Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

    ÖNCE ÇİÇEĞİ PAYLAŞTI

    Bu gelişme üzerinden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı, gönderisini "Love" notuyla paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    YÜZÜĞÜ YENİDEN TAKTI

    Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.

    Şeyma Subaşı dan yüzüklü paylaşım #1Şeyma Subaşı dan yüzüklü paylaşım #2Şeyma Subaşı dan yüzüklü paylaşım #3

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