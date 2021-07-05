Şeyma Subaşı'dan yüzüklü paylaşım

Mısırlı sevgilisini terk eden Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

ÖNCE ÇİÇEĞİ PAYLAŞTI

Bu gelişme üzerinden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı, gönderisini "Love" notuyla paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜĞÜ YENİDEN TAKTI

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.