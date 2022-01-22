Lüks hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, erkek arkadaşı Meedo'nun hediye ettiği 'Bentley' marka aracıyla Amerika sokaklarının tozunu attırıyor.

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'daki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na "Bentley" marka araba aldı.

Meedo, aracın arka plakasına da 'Şeyma' yazdırdı.

"EN ŞANSLI EŞİM"

Şubaşı, yeni otomobilinin fotoğraflarını paylaşarak "En şanslı eşim" notunu düştü.

Daha sonra yanına aldığı arkadaşıyla Miami sokaklarında tura çıkan Subaşı, o anaları da sosyal medya üzerinden yayınladı.

MİLYONLUK HEDİYE

Otomobilin fiyatının yaklaşık 10-12 milyon lira arasında olduğu biliniyor.

Şeyma Subaşı'na sevgilisinden milyonluk hediye