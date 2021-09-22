Şeyma Subaşı'ndan yeni aşk pozları

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik itirafıyla dikkat çekmişti.

Uzun süredir İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.

ABD'YE DÖNDÜ

Şeyma Subaşı, şimdi ise tekrar ABD’ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı, şimdi ise aşka geldi.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.