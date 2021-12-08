Şeyma Subaşı'nın frikik önlemi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın eski karısı Şeyma Subaşı, Las Vegas’ta zaman geçiriyor.

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.

"ROMANTİK KAÇAMAK"

Şeyma Subaşı, mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi.” notuyla paylaştı.

FİRİKİK VERMEDİ

İddialı bir kıyafetle objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, frikik vermemek için mini eteğini elindeki çantasıyla kapattı.

Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.