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    Şeyma Subaşı'nın frikik önlemi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın eski karısı Şeyma Subaşı, Las Vegas’ta zaman geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:27
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    Şeyma Subaşı'nın frikik önlemi

    Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.

    "ROMANTİK KAÇAMAK"

    Şeyma Subaşı, mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi.” notuyla paylaştı.

    FİRİKİK VERMEDİ

    İddialı bir kıyafetle objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, frikik vermemek için mini eteğini elindeki çantasıyla kapattı.

    Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Şeyma Subaşı nın frikik önlemi #1Şeyma Subaşı nın frikik önlemi #2Şeyma Subaşı nın frikik önlemi #3Şeyma Subaşı nın frikik önlemi #4

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