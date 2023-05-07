Şeyma Subaşı'nın gelinliği beğenildi Medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan Mısırlı sevgilisi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı’nın asıl gelinliği, sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar, gelinliği çok beğendi, "Sonunda düzgün bir seçim" yorumları attı.

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Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, muradına erdi…

Tarafların hayranı, aylardır bu düğünü bekliyordu.

Özellikle Şeyma Subaşı’nın gelinlik seçimi merak ediliyordu.

Çılgınlar gibi eğlendi

Çiftin Fas’ta gerçekleşen düğünü, tam da tahmin edildiği gibi oldu.

Hem onlar hem de katılanlar çılgınlar gibi eğlendi.

Nikah ne kadar sade ise düğün merasimi de o kadar çılgındı.

Sosyal medya Şeyma'yı konuştu

Yöresel kutlamalar da çiftin enerjisine enerji kattı.

İlk gelinliğini bölgeye uygun tercih eden Subaşı’nın asıl gelinliği ise olay oldu.

Gündüzü festival gibi geçen düğünün gecesinde sırt ve göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Subaşı, sosyal medyada çok konuşuldu.

“Sonunda düzgün bir seçim”

Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliğini beğenenler ünlü fenomeni yorum yağmuruna tuttu.

Subaşı'na “Bu sefer olmuş”, “Sonunda düzgün bir seçim” şeklinde yorumlar yağdı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın da eski eşi ve çocuğunun annesi olan Subaşı, düğününden birkaç kareyi kendi hesabından da paylaştı.