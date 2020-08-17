Şeyma Subaşı'nın kaldığı eve polis baskını

Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Şeyma Subaşı'nın evinde düzenlediği partisi tatsız bitti.

Yurt dışına çıkamadığı için yazı Türkiye'de geçirmek zorunda kalan Şeyma Subaşı, önceki akşam Alaçatı'da kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu.

Arkadaşlarıyla eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın kaldığı villaya, baskın yapıldı.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Cuma akşam saatlerinde başlayan partiyi gece yarısı tatsız bitti. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

DANSA DOYMADI

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.

Polis baskını sonrası uyumayan Şeyma Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.