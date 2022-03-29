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    Şeyma Subaşı'nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu

    Şeyma subaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Hakan Sabancı, sosyal medyanın dile düştü.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:55
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    Şeyma Subaşı'nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu

    İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şeyma Subaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.

    ÇAPKINLAR SIRADA

    Hakan Sabancı, Mısırlı aşkından ayrılan Şeyma Subaşı'nı önce Instagram'da yakın markaja aldı.

    Bir sürü çapkın ismin peşinde olduğu Şeyma Subaşı ile Atina'da gerçekleşen Dila Tarkan'ın düğününde karşılaşan Hakan Sabancı, bunu fırsata çevirdi.

    PEŞİNDEN AYRILMIYOR

    Sabancı, düğün boyunca Subaşı'nın peşini bırakmadı. Yunanistan'dan döner dönmez Bebek'te de buluşan ikiliden yeni kareler geldi.

    Atina'daki düğünden fotoğrafları da ortaya çıkan Hakan Sabancı'nın hep Subaşı'nın arkasında olduğu görülüyor. Sabancı'nın bakışları ve halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

    "ARİZONA KERTENKELESİ"

    Subaşı'nı adım adım takip eden sosyetenin ünlü çapkını için "Arizona kertenkelesi, avına bakıyor" gibi espriler yapıldı.

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #1

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #2

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #3

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #4

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #5

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #6

    Şeyma Subaşı nın peşini bırakmayan Hakan Sabancı, dalga konusu oldu #7


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