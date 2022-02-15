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Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımları

Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımları

Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, bu kez Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.