- Haberler
- Magazin Haberleri
- Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımları
Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımları
Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, bu kez Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 08:12
- Güncelleme : 15.02.2022 - 09:08
Şeyma Subaşı, sürekli ayrılıp barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel art arda paylaşımlar yapan çiftten Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.
"KRALİÇEM"
Alsaloussi, Subaşı'nın yayınladığı fotoğrafların altına; 'Bugün ve her gün seni seçiyorum', 'Benim partnerim ve sonsuza kadar Kraliçe'm', 'Çok şanslıyım' notlarını ekledi.