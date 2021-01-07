Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Chloe Loughnan'ın eski aşkı çıktı

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi, bir dönemde Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile takıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılmıştı.

"NAZAR ETMEYİN"

Uzun süredir Amerika Miami’de tatil yapan Şeyma Subaşı, 4 Ocak’ta yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmış, altına da “Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı.” yazmıştı. Şeyma’nın yeni aşkı Mohammed Al Saloussi tanıdık çıktı.

BOŞANDI

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan aynı zamanda yapımcılık ve DJ’lik de yapan Mohammed Al Saloussi’nin adı, iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

CHLOE'E DE TAKILDI

Chloe, Serdar Ortaç ile evli olduğu 8 Nisan 2018’de mayo çekimleri için gittiği Miami’de, Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.