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    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı

    Ünlü sanatçı Sezen Aksu, hayvan sevgisiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:04
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    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı

    Hayattayken kedisini yanından ayırmadığı bilinen 67 yaşındaki Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu, ölümü sonrası kedisini Anadoluhisarı'ndaki evinin bahçesine gömdürüp, özel olarak mezar yaptırdı.

    BAŞKA YERE GÖMÜLSÜN İSTEMEDİ

    Aksu'nun, başka bir yere gömülmesine razı olmadığı evcil hayvanından ayrılmak istemediği için böyle bir şey düşündüğü öğrenildi.

    Öte yandan Aksu, lenfoma hastalığı yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın Kilyos Mezarlığı'ndaki mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırmıştı.

    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı #1

    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı #2

    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı #3

    Sezen Aksu, kedisi için bahçesine mezar yaptırdı #4

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