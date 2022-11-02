Shakira babasının ayaklarını öptü

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu sevgilisi Gerard Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini noktalayan ünlü şarkıcı Shakira, yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

45 yaşındaki Shakira; hastanede tedavi altına alınan 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

"Hayat"

Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı.

Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.