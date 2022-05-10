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    Shanina Shaik hamile

    31 yaşındaki Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, anne oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:52
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    Shanina Shaik hamile

    DÜnyaca ünlü model Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

    Bebek göründü

    Dünyaca ünlü isim, 'Anneler Günü'nde ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı erkek arkadaşı Matthew Adesuyan ile bebek beklediklerini, büyüyen karnıyla verdiği pozlarıyla Instagram hesabından duyurdu.

    "Hayatımın yeni aşkına.."

    Shaik, gönderisine; "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı. Ünlü model, sözlerine; “Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim.

    "Rehberlik etmek istiyorum"

    Bana annelik hakkında çok şey öğreten harika bir kadın tarafından büyütüldüm. Onun beni büyüttüğü gibi seni büyütmek istiyorum; nazik, sevecen ve düşünceli. Büyük hayaller kurup çok çalışman, hayatını tutkuyla yaşaman ve hedeflerin ne olursa olsun ulaşman için sana rehberlik etmek istiyorum.” yazdı.

    Shanina Shaik hamile #1

    Shanina Shaik hamile #2


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