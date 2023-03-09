Sharon Stone: O film yüzünden oğlumun velayetini kaybettim Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone, katıldığı bir podcast programında oğlunun velayetini nasıl kaybettiğini açıkladı.

'Temel İçgüdü', 'Total Recall' ve 'Silver' gibi yapımlara tüm dünyada tanınan bir oyuncu olmayı başaran Sharon Stone, 1998 yılında Phil Bronstein ile nikah masasına oturmuş ve 2000 yılında Roan'ı evlat edinmişti.

Üç yıl sonra Bronstein, Stone'a boşanma davası açmış ve bu dava 2004 yılında sonuçlanmıştı.

Velayeti nasıl kaybettiğini anlattı

Aktris, boşanmalarının ardından o sırada 8 yaşında olan Roan'ın velayetini talep etmişti. Ancak yargıç, Bronstein'ın San Francisco'daki ikametgahında çocukları için daha istikrarlı bir ortam sağlayabileceğine inanarak; ünlü ismin tam velayet talebini reddetmişti.

İki çocuk daha evlat edindi

Bununla birlikte, Stone'un oğlunun sağlığı konusunda 'aşrı tepki verdiği' ve Roan'ın ayaklarının kokmasını engellemek için botoks enjeksiyonu yaptırmasını önerdiği iddia edilmiş; ama oyuncu bunu reddetmişti. Yargıç ayrıca, Sharon Stone'un oğlunun bakımını sık sık 'üçüncü şahıslara' devrettiğini de belirtmişti. Page Six'te yer alan habere göre; 2008 yılında aktris, Roan'ın tam velayetini almak için yaptığı temyiz başvurusunu da kaybetmişti. Ünlü isim daha sonra sırasıyla 2005 ve 2006 yıllarında, 17 yaşındaki Laird Vonne ve 16 yaşındaki Quinn Kelly adlı iki çocuğu daha evlat edinmişti.

Sharon Stone, dünya çapında tanındığı sıralarda en büyük oğlunun velayetini kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu yıllar sonra anlattı.

"Bu bir istismardı"

'Bruce Bozzi ile İki Kişilik Masa' adlı podcast programına konuk olan Stone, yaşadıklarını anlatmaya; "Çocuğumun velayetini kaybettim. Yargıç benim küçücük oğluma, 'Annenin cinsellik içeren filmler yaptığını biliyor musun?' diye sordu." sözleriyle başladı.

"Bu, sistem tarafından uygulanan bir çeşit istismardı. O tür bir film çektiğim için ebeveynliğim sorgulanıyordu." dedi ve ekledi:

İnsanlar artık televizyonlarda üzerlerinde hiçbir kıyafet olmadan dolaşıyor. Ama siz benim belki de saniyenin on altıda biri kadar bir süre çıplak olduğumu gördünüz ve ben bu yüzden çocuğumun velayetini kaybettim.

Kalbimin üst ve alt odacıklarında fazladan kalp atışlarıyla kendimi Mayo Clinic'te bulmuştum. Bu yaşananlar kalbimi kırmıştı."

Aktris, 2019'da soy adına Stone'u da eklemek için başvuruda bulunan 22 yaşındaki Roan ile şimdilerde yakın bir anne-oğul ilişkisi yaşıyor.