Sharon Stone'dan Meryl Streep yorumu

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep'in kariyerini masaya yatırdı.

Hollywood'un sarışın güzeli Sharon Stone, ödüllü oyuncu Meryl Streep'i hedef aldı.

"BAŞKALARI DA VAR"

Meryl Streep'in kariyerini masaya yatıran Sharon Stone, "Herkes Meryl’e saygı duymalı. Bence Meryl inanılmaz derecede harika bir kadın ve oyuncu. Ama açıkçası Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var.

"BEN DE GÜZEL OYNARIM"

Mesela Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet… Ama Meryl diyorsun ve herkes yere düşüyor. Mesela ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim ve eminim bunu ona sorsanız o da bunu kabul eder." ifadelerini kullanarak Streep ile eşit derecede yetenekli başka aktrisler olduğunu ancak Steep ile aynı ikonik statüye sahip olmadıklarını düşündüğünü söyledi.