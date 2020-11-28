Sibel Tüzün, çocuklarıyla birlikte Londra’ya yerleşti

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşen şarkıcı Sibel Tüzün, artık Londra'da yaşayacağını açıkladı. Tüzün "Çocuklarımla birlikte Londralı oldum" ifadelerini kullandı.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşen şarkıcı Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra'da yaşayacağını duyurdu.

49 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“LONDRALI OLDUM”

“Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londralı oldum. Banka, ev, okul, şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye ancak fırsat bulabildim.”





ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?

Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıdır.

Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

Ankara Anlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir.