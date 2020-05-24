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    Sıla, Beyaz’a söyledikleri için dalga geçti

    Şarkıcı iki ay önce yaşadığı canlı yayın kazasını bu kez dalga geçerek hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2020 - 10:19
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    Sıla, Beyaz’a söyledikleri için dalga geçti

    Şarkıcı Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip Beyazıt Öztürk için “Bu da çok konuşuyor.” demişti.

    Yayının kapanmadığını anlayınca, büyük bir şok yaşamıştı.

    BU KEZ DALGA GEÇTİ

    Sıla, Beyazıt Öztürk'le yine canlı yayında bir araya geldi ve bu kez dalga geçti. Canlı yayının sonunda, “Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı.” deyip arkasına yaslanan Sıla, yine derin bir “oh” çekti.

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    KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

    Sonrasında yanına gelen eşi Hazer Amani'nin “Keyifli oldu” sözlerine de karşılık veren Sıla “Ne kadar çok konuşuyor.” dedi.

    Sıla yayının kapanmadığını anlayınca da kahkahalar attı.

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