Sıla depremzedeler için sahneye çıktı Sıla, deprem bölgesine destek için ''Bir Kira Bir Yuva'' kampanyası kapsamında önce gece Ankara Congresium'da sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı Sıla, deprem bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesine destek olmak için önceki akşam Ankara Congresium'da sahneye çıktı.

Tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası iş birliği ile yürüttüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacak ve biletleri günler öncesinden tükenen dayanışma konserini 2 bin 800 kişi izledi.

Sıla, özel bir repertuvar hazırladığı ve siyah kostümle çıktığı özel konserin başında yaptığı konuşmasıyla seyircisini duygulandırdı:

"Unutmayacağız"

''Bu akşam diğer konserlerimizden çok farklı. Bir kere çok anlamlı bir akşamı paylaşıyoruz. Teker teker hepinizin ayağına sağlık. Normalleşmeye çalışıyoruz ama normalleşme çok kolay olamayacak.



Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde burdayız. On beş gündür o kadar çok düşündük ki repertuvarı; ne yaparız, ne çalarız? Utancımız o kadar büyük ki. Nasıl kapatırız bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat'ta. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik, üzüntü, öfke duygudan duyguya koşuyoruz. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğunuz, destek olduğunuz için. Ve tabii vesile olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer.

"Bu destek çok kıymetli"