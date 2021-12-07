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    Sıla organ bağışı yaptı

    Ünlü sanatçı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla milyonların takdirini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:36
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    Sıla organ bağışı yaptı

    Şu sıralar oyuncu İlker Kaleli ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sıla,  sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Sıla, organ bağışı yaptığını söyleyerek, takipçilerine de organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

    BELGESİNİ GÖSTERDİ

    Organ bağışı belgesi ile poz veren Sıla yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece Dağıstan... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu." ifadelerini kullandı.

    Organlarını bağışlayan Sıla'nın çok beğenilen fotoğrafları FOTO GALERİ

    Sıla organ bağışı yaptı #1Sıla organ bağışı yaptı #2

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