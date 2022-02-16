Sıla: Özel günler bahane, birlikte olmak şahane

14 Şubat'ta sahneye çıkan Sıla, kendisini dinlemeye gelen sevgilisine şarkı armağan etti.

Şu sıralar ünlü oyuncu İlker Kaleli ile doludizgin aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne aldı. 14 Şubat’a dair şarkılar söyleyen Sıla, saten mavi elbisesiyle çok beğenildi

"KEŞKE KONU HEP AŞK OLSA"

Gençoğlu, şarkı arasında Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı konuşmada, “Bu zamana kadar özel günlere sığınmaya hiç gayretim olmadı ama zaten özel gün bahane, birlikte olmak şahane. Keşke konu hep aşk ve sevgi olsa." sözleriyle, salondan alkış aldı.

SEVGİLİSİNE SÖYLEDİ

Ünlü popçu, düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli’nin yaptığı 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını, “Bu şarkıyı sevgilim için söyleyeceğim.” diyerek, kendisini sahne arkasından izleyen oyuncuya ithaf etti.