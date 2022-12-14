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    Sıla, sahnede dertleşti

    Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu'nu (73), geçirdiği beyin kanamasının ardından İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede 28 Kasım'da yaşamını yitirmişti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 07:35
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    Sıla, sahnede dertleşti

    Sıla’nın babası Şükrü Gençoğlu, iki hafta önce İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Şükrü Gençoğlu için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törende oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmamıştı.

    Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilmişti.

    Sıla, önceki akşam İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Babasında gelen acı haberle sarsılan sanatçı, önceden planlanan konserinde sevenleriyle hem hasret giderdi hem üzüntüsünü paylaştı.

    Sıla, sahnede dertleşti #1

    Siyah bir kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şarkı arasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    "Gönülden inanıyorum"

    "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında biliyorsunuz dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne. Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum."

    Sıla, sahnede dertleşti #2


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