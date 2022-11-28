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    Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti

    Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 14:20
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    Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti

    Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti. Ailesine bağlılığıyla bilinen Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

    Sıla nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti #1

    "Babam sürpriz yaptı"

    Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı. Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

    Sıla nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti #2


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