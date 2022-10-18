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    Sıla'nın Lorke performansı

    Önceki akşam Diyarbakır'da konser veren Sıla, Lorke türküsünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:57
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    Sıla'nın Lorke performansı

    Bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

    Diyarbakırlı hayranlarıyla bir araya gelen Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

    Konserinde popüler şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, gecenin sonunda Diyarbakırlı hayranlarına bir sürpriz yaptı.

    Lorke'yi söyledi

    Sıla, sahneden inmeden önce Diyarbakır'ın meşhur türküsü Lorke'yi hem söyledi hem de hayranlarıyla halay çekti.

    Sıla'nın Lorke performansı VİDEO

    Sıla nın Lorke performansı #1


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