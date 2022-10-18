Önceki akşam Diyarbakır'da konser veren Sıla, Lorke türküsünü söyledi.

Bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Diyarbakırlı hayranlarıyla bir araya gelen Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Konserinde popüler şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, gecenin sonunda Diyarbakırlı hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Lorke'yi söyledi

Sıla, sahneden inmeden önce Diyarbakır'ın meşhur türküsü Lorke'yi hem söyledi hem de hayranlarıyla halay çekti.

Sıla'nın Lorke performansı VİDEO

