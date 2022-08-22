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    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı

    Yeni klibi için kamera karşısına geçen şarkıcı Simge Sağın, partnerini kendi seçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 10:22
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    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı

    Simge Sağın, yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Görüntülerde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge, yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından seçti.

    Yakınlaşma sahneleri konuşuldu

    Peşlerine takılan eski sevgiliyi de aynı ajanstaki manken Ernest Durakovic oynadı.

    İkilinin yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu.

    Beşiktaş'taki bir otelde iki günde çekilen klip için 150 bin TL harcandı.

    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı #1

    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı #2

    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı #3

    Simge Sağın 100 erkek arasından seçim yaptı #4


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