Euro
15.60
0.19%
Dolar
13.94
0.66%
Altın
861.47
1.28%
Borsa
1966
1.04%
Bitcoin
600.632
12.31%
BTXN Coin
37.50
2.51%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor

    Simge Sağın, 280 bin TL masraf yaptığı evinden Galata'ya taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor

    Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Simge Sağın, yine ev değiştirdi.

    2020 yılında aldığı eve 280 bin TL masraf yapan ünlü şarkıcı, Galata'daki evi görünce bayıldı. Yaptığı masrafı unutan Sağın, deniz manzaralı evi hemen kiraladı. Sağın, yeni evine aylık 20 bin TL ödüyor.

    YENİ EVİNDE POZ VERDİ

    40 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeni evinin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Manzaraya karşı kitap okurken poz veren Simge, bu kareleri sosyal medyadan yayınladı. Sağın'a çok sayıda yorum geldi.

    Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor #1

    Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Döviz kuru onları da etkiledi: Boyacılar fiyat artırdı
    3. Sayfa

    Döviz kuru onları da etkiledi: Boyacılar fiyat artırdı

    'Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek'
    Gündem

    'Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek'

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Görüş Bildir