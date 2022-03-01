Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor

Simge Sağın, 20 bin TL kira veriyor

Simge Sağın, 280 bin TL masraf yaptığı evinden Galata'ya taşındı.

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Simge Sağın, yine ev değiştirdi.

2020 yılında aldığı eve 280 bin TL masraf yapan ünlü şarkıcı, Galata'daki evi görünce bayıldı. Yaptığı masrafı unutan Sağın, deniz manzaralı evi hemen kiraladı. Sağın, yeni evine aylık 20 bin TL ödüyor.

YENİ EVİNDE POZ VERDİ

40 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeni evinin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Manzaraya karşı kitap okurken poz veren Simge, bu kareleri sosyal medyadan yayınladı. Sağın'a çok sayıda yorum geldi.