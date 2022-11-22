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    Simge Sağın: Kadın kadına düşman

    Simge Sağın, sahne kıyafetlerinin çok konuşulması üzerine açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:22
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    Simge Sağın: Kadın kadına düşman

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Bostancı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne kıyafetlerinin çok konuşulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Eleştirileri önemsemediğini söyleyen Sağın, "Ne konuşulduğu beni çok etkilemiyor.

    "İşimi iyi yapıyorum"

    Ama kadının kadına bir düşmanlığı var. Onların hangi psikolojide bunları söylediklerini anladığım için bu çok dert olmuyor. Demek ki işimi iyi yapıyorum" dedi.

    Simge Sağın: Kadın kadına düşman #1

    Simge Sağın: Kadın kadına düşman #2


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