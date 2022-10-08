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    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi

    Şarkıcı Simge Sağın, ekibiyle birlikte mavi tura çıkarken yağmurlu havada deniz keyfi yaptığı anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 08.10.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:25
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    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi

    Şarkıcı Simge Sağın tatilde...

    Simge, yaz boyunca konser aralarında kısa kısa deniz-güneş-kum kaçamağı yaptı.

    Ünlü popçu Simge, şimdilerde ise ekibiyle birlikte Mavi Tur'a çıktı.

    Yağmurlu havada deniz keyfi

    Simge sezonun yorgunluğunu atarken müzisyen arkadaşı Onur ile birlikte, Göcek'te deniz keyfi yaptı.

    Ünlü şarkıcı Simge, yağmurlu havada denize girdiği anların görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaştı.

    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi #1

    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi #2

    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi #3

    Simge Sağın, yağmurlu havada denize girdi #4


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