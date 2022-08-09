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    Simge Sağın'dan doğum günü paylaşımı

    Şarkıcı Simge Sağın, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 07:19
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    Simge Sağın'dan doğum günü paylaşımı

    41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sevdi.

    Son olarak yeni çıkaracağı şarkısının kapak fotoğrafını paylaşan güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

    Doğum gününe özel paylaşım yapan Simge Sağın’a sevenleri ve meslektaşları yeni yaşında iyi dileklerde bulundu.

    Kapak paylaştı

    Simge Sağın, yaptığı paylaşımına ise, “Bugün benim doğum günüm!!! Ve bu özel günümde sizinle kapak fotoğrafımı paylaşmak istedim…” notunu düştü.

    Simge Sağın dan doğum günü paylaşımı #1

    Simge Sağın dan doğum günü paylaşımı #2


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