Simge Sağın'dan doğum günü paylaşımı

Şarkıcı Simge Sağın, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı sevdi.

Son olarak yeni çıkaracağı şarkısının kapak fotoğrafını paylaşan güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

Doğum gününe özel paylaşım yapan Simge Sağın’a sevenleri ve meslektaşları yeni yaşında iyi dileklerde bulundu.

Kapak paylaştı

Simge Sağın, yaptığı paylaşımına ise, “Bugün benim doğum günüm!!! Ve bu özel günümde sizinle kapak fotoğrafımı paylaşmak istedim…” notunu düştü.