Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Beni kıskanmaz

Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller’in 13 Nisan’da Türkiye'de vereceği ilk konserine misafir şarkıcı olarak çıkacak olmasının heyecanını yaşayanSimge Sağın, önceki gün grubun kurucusu Christopher Von Deylen ile İstanbul Beyoğlu’ndaki bir otelde bir araya geldi.
Sağın burada yaptığı konuşmada Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Icardi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Aşkın Olayım şarkısıyla çıkış yakalayan Simge, Wanda Nara'nın kendisini kıskanmayacağını söyledi.
Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Simge, şöyle konuştu:
"Wanda beni seviyordur"
Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az.
Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur.
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