Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Beni kıskanmaz Konserine misafir şarkıcı olarak katılacağı Christopher Von Deylen ile Beyoğlu'nda buluşan Simge Sağın, Icardi'ye dair konuştu.

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Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller’in 13 Nisan’da Türkiye'de vereceği ilk konserine misafir şarkıcı olarak çıkacak olmasının heyecanını yaşayanSimge Sağın, önceki gün grubun kurucusu Christopher Von Deylen ile İstanbul Beyoğlu’ndaki bir otelde bir araya geldi.

Sağın burada yaptığı konuşmada Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Icardi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Aşkın Olayım şarkısıyla çıkış yakalayan Simge, Wanda Nara'nın kendisini kıskanmayacağını söyledi.

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Simge, şöyle konuştu:

"Wanda beni seviyordur"