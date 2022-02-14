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    Simge Sağın'ın cesur tarzına yorum yağdı

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son sahne kostümüyle sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:31
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    Simge Sağın'ın cesur tarzına yorum yağdı

    Dün akşam İstambul'daki bir mekanda sahneye çıkan Simge Sağın, cesur tarzıyla dikkat çekti.

    Uzun zamandır yediğine içtiğine de çok dikkat ettiğini söyleyen ve her gün ez az 2 litre su içtiğini söyleyen ünlü şarkıcı, son konserinde forma getirmeye çalıştığı vücudunu sergiledi.

    BEĞENİLMEDİ

    Gold mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Simge'nin tarzı, sosyal medyayı çok konuşuldu. Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncunun son tarzı beğenilmedi.

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #1

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #2

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #3

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #4

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #5

    Simge Sağın ın cesur tarzına yorum yağdı #6


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