Simge Sağın'ın cesur tarzına yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son sahne kostümüyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Dün akşam İstambul'daki bir mekanda sahneye çıkan Simge Sağın, cesur tarzıyla dikkat çekti.

Uzun zamandır yediğine içtiğine de çok dikkat ettiğini söyleyen ve her gün ez az 2 litre su içtiğini söyleyen ünlü şarkıcı, son konserinde forma getirmeye çalıştığı vücudunu sergiledi.

BEĞENİLMEDİ

Gold mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Simge'nin tarzı, sosyal medyayı çok konuşuldu. Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncunun son tarzı beğenilmedi.