Sinan Akçıl, baba oluyor

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda baba olmak istediği söyleyen Sinan Akçıl'ın hayalleri gerçek oluyor.

2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.

Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu. Ancak ilişkilerini kurtarmaya çalışan çift ne yazık ki başarılı olamadı.

AZERİ SEVGİLİ HAMİLE

Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yanan ünlü müzisyen bu süreçte gönlünü Azeri bir güzele kaptırdı.

Aşkı için evi terk eden Akçıl'ın psikolog olan Azeri sevgilsinin hamile olduğu iddia ediliyor.

"BİZDE GENETİK"

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, çapkın birisi olduğunu itiraf etmişti. Akçıl, "Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. N'apayım yani." demişti.