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    Sinan Akçıl: Dört kez imam nikahı yaptım

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan, imam nikahı itirafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:22
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    Sinan Akçıl: Dört kez imam nikahı yaptım

    İki defa oyuncu Burcu Kıratlı’yla boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemde Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyor.

    Akçıl, son dönemde sık sık değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Akçıl, programda imam nikahı itirafıyla gündem oldu.

    Sinan Akçıl: Dört kez imam nikahı yaptım #1

    "Şey için mi?"

    Şarkıcı, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "4 kere imam nikahı yaptım." diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti. Zeynep Koçak ise o sırada "Neden imam nikahı yapıyorsun, şey için mi?" diyerek şarkıcıyla dalga geçti.

    Sinan Akçıl: Dört kez imam nikahı yaptım #2

    Sinan Akçıl: Dört kez imam nikahı yaptım #3


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